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🔴DIRECT - Assemblée nationale : examen en seconde lecture de la proposition de loi des articles L.29 et L.30 du code électoral



🔴DIRECT - Assemblée nationale : examen en seconde lecture de la proposition de loi des articles L.29 et L.30 du code électoral
Les députés sont en plénière ce samedi en vue d’examiner en seconde lecture la proposition de loi portant modification du Code électoral, notamment en ses articles 29 et 30, à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. 


Moussa Ndongo

Samedi 9 Mai 2026 - 13:12


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