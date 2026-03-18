🔴DIRECT_ CAN-2025 : LA CAF DECLARE LE MAROC VAINQUEUR ET RETIRE LE TIRE AU SENEGAL....

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, mardi 17 mars, de retirer au Sénégal le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, pour l’attribuer au Maroc, à qui la victoire é été accordée sur Tapis vert (3-0). PressAfrik TV vous invite à suivre son Plateau Spécial sur un cette décision judiciaire que les autorités sénégalaises jugent «grossièrement illégale et profondément injustice».

Charles KOSSONOU

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