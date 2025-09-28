🔴DIRECT_ KEUR MASSAR: Opération de déguerpissement avec Me Bamba Cissé_ Affrontement entre…

Les autorités, sous la direction du ministre de l'Intérieur Me Bamba Cissé, ont procédé ce dimanche à une vaste opération de déguerpissement au rond-point de Keur Massar, dans la banlieue de Dakar. Menée dans un contexte de vive tension, l'intervention a provoqué la colère des commerçants et occupants des lieux, qui ont manifesté leur opposition. Regardez!

