🔴EN DIRECT - Pouvoir, loyauté et tensions : les dessous du moment politique ...

Ce jeudi 07 mai, l'émission "MIDI KENG" de PressAfrik TV passe en revue l'actualité politique au Sénégal. Des alliances aux "trahisons" politiques, avec en ligne de mire le meeting du 09 mai prochain du Président Diomaye Faye au Stade Caroline Faye de Mbour.

Charles KOSSONOU

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