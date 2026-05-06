La coopération allemande, via la GIZ, a officiellement remis un lot de 43 motos au ministère de la Justice sénégalais ce mardi à Dakar. Cet appui matériel est destiné à renforcer la mobilité des agents judiciaires et à faciliter l'accès au droit pour les populations, particulièrement dans les zones enclaves. Sur l'ensemble du lot, 33 motos seront affectées aux maisons de justice (DJPPAD) pour leurs missions de médiation et de proximité, tandis que les 10 restantes seront allouées à la Direction des services judiciaires pour la logistique administrative.







La cérémonie, présidée par Ramatoulaye Ly Ndiaye, directrice de la Justice de proximité, et Katja Roeckel, directrice de la GIZ au Sénégal, a mis en lumière l'importance cruciale de ces équipements. Selon les autorités, les motos constituent le moyen de transport le plus adapté pour pallier les contraintes liées à l'état des routes et aux longues distances parcourues par les agents pour assurer la liaison avec les juridictions classiques. Ce matériel devrait ainsi garantir une plus grande célérité dans le traitement des dossiers administratifs et le dépôt des courriers.







Ce don s'inscrit dans le cadre du Projet régional de promotion de l’État de droit et de la justice en Afrique (2022-2026), financé par l'Allemagne. Le Sénégal bénéficie de ce programme au même titre que la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Tanzanie. Pour la GIZ, cette initiative répond à un besoin concret de réduire les obstacles géographiques afin de bâtir un système judiciaire plus équitable et plus proche des citoyens, quels que soient leurs lieux de résidence.

