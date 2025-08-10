🔴Face au Jury - Moussa Tine alerte : "Un divorce Sonko-Diomaye pourrait créer des troubles graves"

Dans une édition percutante de "Face au Jury" sur PressAfriktvHD, le président du parti Alliance Démocratique Pencco, Moussa Tine, a lancé un avertissement sévère sur les risques d'une rupture entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye.



L'ancien député, expert en droit et en science politique, a souligné que cette potentielle division pourrait engendrer de graves troubles au Sénégal.

Pour étayer ses propos, Moussa Tine a rappelé des moments clés de l'histoire africaine : la crise de 1962 au Sénégal entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, ainsi que la guerre civile au Niger, déclenchée par un divorce politique similaire entre les deux plus hautes autorités de l'État.



L'émission a également abordé les déclarations polémiques de Guy Marius Sagna. Moussa Tine a qualifié ces propos de "graves" et a insisté sur la responsabilité d'Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, de recadrer les membres de son parti pour éviter de tels dérapages.

Selon Moussa Tine, l'histoire politique du Sénégal depuis l'indépendance a toujours renforcé la position du président de la République, le plaçant comme la "clé de voûte des institutions". Il a conclu en déclarant qu'une dualité de pouvoir entre le chef de l'État et toute autre personnalité est vouée à l'échec, car "le président est l'homme fort qui gagne toujours".

Aminata Diouf

