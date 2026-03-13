🔴Le syndicat des enseignants G7 maintient son mot d'ordre de boycott des évaluations ...

Depuis plusieurs mois, les enseignants du Sénégal manifestent pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans ce cadre, le Syndicat des enseignants du G7 tient une conférence de presse, ce vendredi 13 mars, alors que certains de ses membres ont subi des ponctions salariales en février, après des grèves. PressAfrik TV vous invite à suivre l'événement.

Charles KOSSONOU

