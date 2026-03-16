Kolda : le MTN de Mary Teuw Niane remobilise ses troupes en perspective des prochaines échéances électorales

Les responsables locaux du Mouvement pour la Transformation Nationale (MTN) ont entamé une phase de remobilisation de leurs militants dans le département de Kolda (sud), en perspective des prochaines échéances électorales.



Les coordonnateurs communaux et responsables de cellules de cette formation politique dirigée par Mary Teuw Niane ont pris part, samedi dernier, à une réunion d’échanges et de partage d’informations organisée au domicile du coordonnateur du MTN à Kolda, Ibrahima Diao, au quartier Bantaguel.



Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation du mouvement et de définir les orientations pour relancer la dynamique militante à la base.



À cette occasion, des directives ont été données aux responsables locaux pour « tenir dans les meilleurs délais des rencontres de remobilisation à la base mais aussi poursuivre les travaux de massification des rangs du mouvement partout », a indiqué M. Diao.



Selon lui, cette initiative vise à redynamiser les structures du MTN dans le département, après une période de relative léthargie observée depuis les dernières élections.



Abordant la situation politique nationale, marquée par la brouille entre le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko, le responsable local du MTN a fait savoir que son mouvement adopte pour l’instant une posture prudente.



«C’est le calme, la retenue et la neutralité pour le moment dans les rangs du MTN», a expliqué Ibrahima Diao.



«Notre leader est en train de jouer à fond la carte de la médiation», a-t-il souligné, exprimant l’espoir de voir le Président de la République et le Premier Ministre se retrouver afin de préserver la stabilité politique du pays.