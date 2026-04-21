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🛑 Direct | Pacte social et Grands chantiers : L’action en marche

Les membres du gouvernement du Sénégal ont organisé, ce mardi 21 avril, une conférence de presse pour évoquer entre autres sujets, le Pacte social de stabilité et les grands chantiers du pays. PressAfrik TV vous invite à suivre l'événement, en direct.




Charles KOSSONOU

Mardi 21 Avril 2026 - 17:43


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