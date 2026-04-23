Tournée de Diomaye à Kolda: une visite présidentielle historique porteuse d’espoir pour Médina Yoro Foulah

Le département de Médina Yoro Foulah s’apprête à vivre un moment inédit de son histoire. Ce jeudi 23 avril, il recevra pour la première fois la visite d’un Président de la République, en l’occurrence Bassirou Diomaye Faye. Un déplacement hautement symbolique pour cette circonscription administrative du sud du pays, qui se considère depuis longtemps comme « oubliée » par les pouvoirs publics.



Cette étape s’inscrit dans le cadre d’une tournée économique du Chef de l’État dans la région de Kolda. Au programme, plusieurs actes forts sont annoncés. Dès ce vendredi, le président procédera à la pose de la première pierre d’un centre de santé ainsi que d’un site agro-industriel à Médina Yoro Foulah. Des infrastructures jugées cruciales pour améliorer l’accès aux services sociaux de base et dynamiser l’économie locale.



Dans la foulée, le Chef de l’État inaugurera la dorsale électrique Fafacourou-Dabo-Coumbacara, une réalisation majeure qui devrait contribuer à renforcer l’accès à l’électricité dans plusieurs localités de la zone, longtemps confrontées à un déficit énergétique.



Joint par téléphone, le président du conseil départemental de la jeunesse, Amadou Kabirou Kane, s’est vivement félicité de cette visite qu’il qualifie d’« historique ». Il exprime l’espoir qu’elle marque un tournant décisif dans la prise en charge des préoccupations locales. « Nous souhaitons que cette présence du Chef de l’État mette fin à l’iniquité territoriale qui a longtemps freiné le développement de notre département », a-t-il déclaré.



Le responsable des jeunes plaide également pour la mise en place d’un programme spécial dédié à Médina Yoro Foulah, où les défis restent nombreux, notamment en matière d’infrastructures sociales de base et d’emploi des jeunes.



La tournée présidentielle se poursuivra dans l’après-midi du vendredi avec l’inauguration du parc agro-industriel de Kolda, situé à l’entrée de la ville. Une infrastructure stratégique censée stimuler la transformation des produits agricoles et créer des opportunités économiques dans la région.



Enfin, le Chef de l’État clôturera sa visite le samedi par un déplacement à la cité religieuse de Médina Gounass, dans le département de Vélingara, où se tient actuellement le Daaka, importante retraite spirituelle annuelle qui draine des milliers de fidèles.



Cette tournée, fortement attendue, suscite déjà de grands espoirs chez les populations locales, qui y voient une opportunité de sortir durablement de l’isolement et d’amorcer un véritable développement socio-économique.