Souveraineté économique : Serigne Gueye Diop inaugure le « Made in Senegal Center »

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a franchi une étape symbolique dans la stratégie de souveraineté économique du pays en inaugurant, ce mardi 21 avril 2026, le Made in Senegal Center. Cette nouvelle infrastructure se veut le porte-étendard du savoir-faire national et un moteur de croissance pour les entreprises locales.







Conçu comme une vitrine d’excellence, le centre a pour mission de centraliser et de promouvoir les produits issus de l’industrie sénégalaise. Selon le ministre, il s'agit d'une « plateforme stratégique » destinée à renforcer la compétitivité de nos PME/PMI sur les marchés nationaux et internationaux. L’événement a réuni le Secrétaire d’État au Développement des PME, Ibrahima Thiam, ainsi que de nombreux représentants du corps diplomatique et du secteur privé.







L'ouverture de ce centre s'inscrit directement dans les orientations de l'Agenda Sénégal 2050. En valorisant le label national, les autorités ambitionnent de stimuler l'industrialisation et de créer des emplois durables, tout en attirant des investissements structurants. L'objectif final reste la bâtisse d'une économie résiliente où le « consommer local » n'est plus un slogan, mais une réalité industrielle.





En marge de cette inauguration, le paysage médiatique sénégalais s'est enrichi avec le lancement officiel de KOOM Media Group. Ce nouveau groupe de presse spécialisé se donne pour mission d'accompagner les dynamiques économiques du pays par une analyse rigoureuse et une information de proximité, renforçant ainsi l'écosystème de soutien à la transformation nationale.

