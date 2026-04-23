Kolda: Diomaye Faye, accueilli par les autorités civiles et militaires, entame sa tournée économique de 72 heures

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivée dans la matinée de ce jeudi à Kolda (sud), une région où il effectue jusqu’au samedi 25 avril une tournée économique. Cette visite d’Etat de 72 heures, initialement prévue du 12 au 14 avril, avait été reportée pour des raisons inconnues.



A son arrivée, Diomaye Faye a été accueilli par les autorités civiles et militaires. «Cette visite de terrain portera sur le suivi de projets structurants dans plusieurs secteurs essentiels, avec un objectif constant, rapprocher davantage les effets de l’action publique des réalités vécues par les populations», précise un communiqué de la Présidence.



À travers cette tournée, il s’agit aussi de «faire en sorte que l’équité territoriale se traduise par des investissements utiles, des services plus accessibles et des perspectives plus solides dans les territoires».



Parmi les initiatives prévues, le Président Diomaye procédera à l’inauguration d'une antenne régionale du Service d'aide médicale urgente(Samu) et au lancement d'un nouveau pôle mère-enfant au centre hospitalier régional de Kolda.