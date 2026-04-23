Exécution budgétaire 2025: le secteur quaternaire et les transports captent l’essentiel des financements extérieurs

Selon le «Rapport trimestriel d’exécution budgétaire» pour le troisième trimestre 2025, au Sénégal, la répartition des ressources extérieures affiche une nette prédominance du secteur quaternaire, qui a mobilisé « 297,5 milliards, soit 40,5% du total de ces financements ».
Cette enveloppe massive a été principalement injectée dans des projets structurants pour le cadre de vie, notamment l’hydraulique urbaine et l’assainissement (87,6 milliards), le développement social (47,5 milliards), ainsi que l'habitat et l'urbanisme.
Le secteur tertiaire suit de près avec une mobilisation de «276,5 milliards, soit 37,6%», fonds essentiellement « orientés vers les transports routiers (216,9 milliards) et les transports ferroviaires (39,8 milliards) ».
Cette enveloppe massive a été principalement injectée dans des projets structurants pour le cadre de vie, notamment l’hydraulique urbaine et l’assainissement (87,6 milliards), le développement social (47,5 milliards), ainsi que l'habitat et l'urbanisme.
Le secteur tertiaire suit de près avec une mobilisation de «276,5 milliards, soit 37,6%», fonds essentiellement « orientés vers les transports routiers (216,9 milliards) et les transports ferroviaires (39,8 milliards) ».
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