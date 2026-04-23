Kolda : des commerçants du marché central s’opposent à un déguerpissement sans concertation

Le ton monte au marché central de Kolda. Ce jeudi 23 avril, foulards et brassards rouges ont fait leur apparition, symboles visibles de la colère des commerçants qui rejettent toute idée de déguerpissement de leurs étals dans le cadre des travaux annoncés de réhabilitation du site.



Réunis lors d’un point de presse tenu à l’intérieur du marché, ces commerçants ont exprimé leur inquiétude face à une éventuelle évacuation qu’ils jugent brusque et non concertée. « Nous sommes des commerçants et nous avons pris des engagements auprès des banques et des structures de microfinance pour mener nos activités. Nous ne pouvons pas quitter notre lieu de travail du jour au lendemain », a déclaré leur porte-parole, El Hadji Hamidou Diallo.



Les protestataires insistent toutefois sur le fait qu’ils ne s’opposent pas au projet de reconstruction du marché, qu’ils considèrent comme une nécessité. Mais ils exigent que celui-ci se fasse dans le dialogue et la transparence. « Nous ne sommes pas contre les travaux. Nous demandons simplement des concertations pour définir un délai raisonnable. Il est aussi impératif que tous les commerçants soient relogés ailleurs afin que personne ne soit sacrifié », a soutenu El Hadji Ngom, un autre représentant des marchands.



Face à cette situation, les commerçants lancent un appel pressant à la mairie de Kolda pour l’ouverture de discussions inclusives autour du projet. Ils espèrent ainsi trouver un consensus qui permettra de concilier modernisation du marché et préservation de leurs moyens de subsistance.



En attendant une réponse des autorités locales, la mobilisation reste maintenue, laissant planer le spectre d’une intensification du mouvement si aucune solution n’est rapidement trouvée.