Tournée économique à Kolda : Diomaye visite Sodefitex, l’usine de coton qui «fait vire plus de 500.000 personnes»

Le chef d’Etat Diomaye Faye a entamé, ce jeudi 23 avril, une tournée économique de 72 heures dans la région de Kolda, dans le sud du Sénégal. Selon une note de la Présidence, dès son arrivée dans le village de Vélingara, il s’est rendu à Sodefitex, une usine de coton qui «fait vivre plus de 500.000 personnes», encadre plus de 16.000 producteurs et couvre plus 20.000 hectares.



A travers cette visite, Diomaye Faye a aussi voulu mettre en lumière une entreprise qui «structure l’activité économique, soutient les revenus, renforce la sécurité alimentaire et contribue à la stabilité des territoires», en générant «400 et 700 emplois directs selon les niveaux de production, dont 270 permanents, et distribue 3,5 milliards FCFA de revenus aux producteurs et acteurs ruraux».



Toujours selon la Présidence, cette visite traduit «une orientation claire» de Diomaye Faye, selon laquelle «le développement territorial ne peut être durable s’il ne s’appuie pas sur des filières capables de créer de la valeur au plus près des bassins de production».



Avec plus de 25 000 tonnes de coton graine, plus de 10 000 tonnes de coton fibre produites en 2025-2026, la filière a un objectif de 100 000 tonnes à l’horizon 2030, précise la note.