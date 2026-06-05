Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

🛑 EN DIRECT - Congrès du Pastef : rencontre cruciale de la coalition APTE à Dakar



En prélude au congrès du PASTEF prévu ce samedi 6 juin, la coalition APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique) organise une importante rencontre ce vendredi 5 juin à 16 h 30 à Dakar, sous la présidence d’Ousmane Sonko.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 5 Juin 2026 - 18:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter