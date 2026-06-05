🛑 EN DIRECT - Congrès du Pastef : rencontre cruciale de la coalition APTE à Dakar

En prélude au congrès du PASTEF prévu ce samedi 6 juin, la coalition APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique) organise une importante rencontre ce vendredi 5 juin à 16 h 30 à Dakar, sous la présidence d’Ousmane Sonko.
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