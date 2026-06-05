Intégration régionale : Le Président de la République a effectué un déplacement stratégique en Gambie

Le Président de la République a effectué, le samedi 30 mai 2026, une visite d’amitié et de travail en République sœur de Gambie, à l’invitation de son homologue, le Président Adama Barrow.







Le Chef de l’État a partagé cette information avec le Conseil des Ministres, inscrivant ce déplacement officiel au titre de son agenda diplomatique.







Cette mission s'intègre directement dans le volet présidentiel dédié au suivi de l’intégration, de la coopération et au renforcement des partenariats stratégiques du Sénégal.

