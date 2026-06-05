Souveraineté alimentaire : Le Conseil des Ministres adopte le projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique

Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique.







Ce texte législatif adopté sous la présidence du Chef de l'État, pose le nouveau cadre juridique et stratégique pour le développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie et de la pêche au Sénégal.







L'adoption de ce projet de loi marque une étape clé dans la mise en œuvre de l'Agenda national de Transformation, visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à dynamiser l'économie rurale.

