Décentralisation au Sénégal : Le Chef de l'État scelle une convergence de vues avec l'Union des Associations d'Élus locaux

Le Président de la République a réaffirmé sa vision d'une décentralisation axée sur la gouvernance au plus près des populations lors d'une audience accordée en soirée à une délégation de l'Union des Associations d'Élus locaux (UAEL).
Les élus des communes et des départements, venus accompagnés du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, ont salué une réforme menée dans la concertation et ont réitéré leur disponibilité à porter cet élan aux côtés de l'État.
Cette rencontre a permis de sceller une convergence de vues autour du rôle pivot des collectivités territoriales. Les échanges ont ainsi mis en exergue le fait que la décentralisation dépasse le simple transfert administratif de compétences pour devenir le lieu où l'action publique rencontre directement le quotidien des citoyens et participe à la construction du Sénégal.
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