🛑Direct : Lancement du nouveau parti du Président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va officiellement annoncer la création de son nouveau parti ce samedi 25 juillet à l'hôtel King Fahd de Dakar.



Il prendra la suite de la coalition "Diomaye Président", structure actuelle du courant politique de Bassirou Diomaye Faye. Elle va donc être remplacée par un parti officiel.