Pape Matar Sarr toujours absent à Tottenham : Roberto De Zerbi évoque un « problème personnel »

Plus de trois semaines après l'élimination du Sénégal de la Coupe du monde 2026, Pape Matar Sarr n'a toujours pas réintégré l'effectif de Tottenham. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, a donné des nouvelles du milieu de terrain sénégalais en conférence de presse ce samedi.



L'entraîneur des Spurs a expliqué que le joueur avait sollicité un délai supplémentaire pour des raisons personnelles.



« Bentancur est un joueur crucial pour nous, tout comme Pape Sarr. J’ai discuté avec les joueurs après la Coupe du monde et nous avons envisagé des approches différentes pour chacun d’eux. Bentancur a demandé une semaine supplémentaire car il a traversé une saison très éprouvante, et Pape Sarr a un problème personnel pour lequel il a également sollicité une semaine de plus. Mais voilà, il n’y a aucun problème », a précisé le technicien italien.