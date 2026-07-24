Le préfet de Tivaouane interdit un rassemblement de PASTEF à Ngaye Meckhé

Le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, a pris un arrêté interdisant le rassemblement projeté par la section communale PASTEF-Les Patriotes de Meckhé. La manifestation était programmée pour le samedi 25 et le dimanche 26 juillet 2026, de 9 heures à 19 heures, sur le terrain situé en face de l'UGPM de Ngaye.



Selon l'arrêté préfectoral daté du 24 juillet 2026, la décision d'interdiction s'appuie sur des menaces de troubles à l'ordre public ainsi que sur l'insuffisance des forces de sécurité disponibles. La demande d'occupation de la voie publique avait été déposée par Ousmane Sarr, Papa Ndické Samb et Fatou Niang au nom du parti politique.



L'exécution de la mesure a été confiée au commandant de la compagnie de gendarmerie de Tivaouane, chargé de notifier l'arrêté aux déclarants et de veiller au respect de la décision administrative.