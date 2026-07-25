Grand Magal 2026 : Serigne Guèye Diop visite les marchés de Touba et annonce une zone industrielle à Mbacké

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, s'est rendu à Touba pour évaluer le niveau d'approvisionnement des marchés à l'approche du Grand Magal. À l'issue de sa visite, il s'est dit satisfait de la disponibilité des denrées de première nécessité.



« Nous avons trouvé de l'oignon, des carottes et tout ce qui touche à l'alimentation. Nous avons vu que les stocks d'huiles étaient rassurants. Pour la première fois, nous avons constaté que notre pays n'a pas importé d'oignon pendant 7 mois. Nous pourrons continuer à consommer la production locale d'oignon d'ici au mois de septembre », a-t-il déclaré.



S'agissant de la pomme de terre, le ministre a constaté une quantité importante sur les marchés, estimant que « le Sénégal ne va pas certainement importer de pomme de terre au cours de l'année 2026 ».



Serigne Guèye Diop s'est également félicité du développement des activités de raffinage à Touba, aussi bien pour l'huile d'arachide que pour l'huile de palme. Il a encouragé les opérateurs de la filière à poursuivre cette dynamique et invité les populations à privilégier la consommation des produits transformés localement.



Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des produits mis sur le marché, particulièrement à l'approche du Grand Magal. « Des brigades mixtes réunissant les services du Commerce et de l'Hygiène sont déployées afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs », a-t-il déclaré, avant d'appeler les commerçants à faire preuve de responsabilité dans la commercialisation de leurs produits.



Profitant de cette tournée, Serigne Guèye Diop a annoncé la création, à Mbacké, de la plus grande zone industrielle du Sénégal sur un terrain de 200 hectares offert par le khalife général des mourides.