1.232.795 tonnes de riz attendues au Sénégal cette année, selon l'Ansd

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) vient de livrer le bulletin mensuel des statistiques économiques de juin 2019. Concernant le riz, les chiffres provisoires livrés par l’Ansd pour cette campagne en cours font état d’une production de 1.232.795 tonnes contre une production de 1.011.269 tonnes enregistré lors de la campagne de 20017-2018, soit un surplus de 221.526 tonnes.



Selon l’agence, ces données pour le riz concernent tous les types de cultures : irriguée pluviales et contre saison. Quant au fonio, la production attendue cette année est de 3921 tonnes contre 3857 tonnes l’année dernière. Au total, la production de céréales pour cette présente campagne sera de 2.732.109 tonnes contre une production totale de 2.516.466 l’année précédente.



Toujours selon les statistiques de l’Ansd, « outre le coton et le mil, dont les productions seront en baisse cette année, de bonne récolte sont attendues. Ce qui présage d’un bon hivernage du moins dans certaines parties du pays.