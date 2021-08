1/4 de finale Mondial Beach Soccer: le Sénégal crée la sensation en éliminant le Brésil

Inédit ! Les « Lions » du Sénégal se qualifient pour la première fois en demi-finale de la Coupe du monde Beach Soccer. Et de quelle manière encore. En battant le super favori de la compétition et 11 fois champion du monde de la discipline.



Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers ont livré un match héroïque en revenant trois fois au score pour gagner 5-3 aux prolongations.