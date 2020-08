10 décès seulement enregistrés chez les moins de 40 ans: Aly Ngouille Ndiaye en appelle à la responsabilité des jeunes pour sauver les personnes âgées

A cette date du vendredi 7 août 2020, le Sénégal comptabilise 225 décès liés au coronavirus. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a détaillé, en conférence de presse, les chiffres sur les décès en fonction de la tranche d'âge.



"Du 5 août 2020, sur les 213 décès, deux (2) sont dans la tranche d'âge de 5 à 19 ans, huit (8) dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans. 45 dans la tranche d'âge de 40 à 59 ans et 158 sont de la tranche d'âge de plus de 60 ans", a expliqué M. Ndiaye.



"Seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans, sur plus de 6 000 malades sont décédés, contre 203 décès sur 4.614 sur la cible de plus de 40 ans avec des chiffres alarmants de 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans", a ajouté le ministre.



Pour Aly Ngouille Ndiaye, les jeunes constituent le vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Des lors, le ministre interpelle les jeunes, car, dit-il, "ils sont souvent asymptomatiques. L'heure est donc pour ces jeunes à la prise de conscience et à la responsabilité".