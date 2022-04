10e édition Ramadan 2022 : le group « No stress Land » distribue des kits alimentaires à 200 familles démunies

Le groupe ‘’Noo stress Land’’ a encore entamé la distribution des rations alimentaires complètes à des familles démunies. Ce samedi, le Président du group Sanou Ndiaye et ses camarades ont sillonné certains quartiers de Dakar pour procédé comme d'habitude à la remise des kits alimentaires aux familles démunis. Cette année pour sa 10e édition Ramadan 2022, le groupe compte atteindre 200 familles. Les rations sont composées de sacs de riz de 50 kg, de 5 Kg de sucre, 10 litres d’eau, d’huiles, de tomates, de cafés, de détergents, de pâte alimentaire et de couscous. Un geste ‘’noble’’ qui vient apporter un ouf de soulagement aux bénéficiaires.



« Ce geste s’inscrit dans une logique initié depuis 2013 par le groupe No Stress Land pour apporter son assistance aux familles déshéritées du Sénégal à Dakar, Thiès, Saint Louis. Et cette année nous sommes allé même jusqu’à Kaffrine. Nous sommes à notre 10e édition Ramadan. Je souligne qu’en-dehors du ramadan nous menons d’autres actions sociales à l’endroit de certaines couches de la population. Nous pouvons citer les enfants atteints de cancer avec 10 éditions, les femmes en détentions avec 6 éditions, les albinos 2 à 3 éditions, les enfants handicapés une édition, et les talibés 3 éditions, entre autres », a déclaré Sanou Ndiaye fondateur du groupe «No Stress Land ».



Selon M. Ndiaye, le groupe cette année a ciblé 200 familles. « Nous avions débuté en 2013 avec 15 familles. L’année suivante 35 familles. Nous sommes allés à 100 familles, puis à 150 familles. Mais cette année nous avons ciblé 200 familles. Aujourd’hui, No Stress Land est devenu une réalité incontournable qui mérite le soutient de l’Etat et des bonnes volontés du pays. Les kits sont composés de sacs de riz de 50 kg, de 5 Kg de sucre, 10 litres d’eau, d’huiles, de tomates de cafés, de détergents, de pâte alimentaire et de couscous. Le coût, si nous arrivons à atteindre les régions ciblées, nous ne serons pas à moins de 5 millions de F CFA. Car No Stress Land est impliqué très sérieusement dans le landerneau humanitaire, Sénégalais », a indiqué le Président du groupe No Stress Land.



Pour sa part, Yoro Ndiaye, chanteur, auteur-compositeur, membre actif de No Stress Land, soutient que l’idéal est d’atteindre plus de famille à travers le Sénégal. « Je suis venu comme à l’accoutumé répondre à cet acte noble, qui consiste à redistribuer des dons aux familles démunies. Le défi, c’est d’augmenter le nombre de familles à atteindre. C’est une fierté pour moi nous devons nous s’impliquer davantage à des actions comme cela », a noté Yoro Ndiaye.