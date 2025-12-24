Casamance : Me Bamba Cissé inaugure le commissariat urbain de Bignona et annonce d'autres structures à l’échelle nationale

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé ce mercredi 24 décembre 2025 l’inauguration du commissariat urbain de Bignona. Il a précisé que l’ouverture de cet édifice entre dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Selon lui, elle s’inscrit dans une volonté de « pacifier la zone tout en luttant contre la délinquance et la grande criminalité ».



Poursuivant son allocution, il a indiqué que, dans une dynamique de montée en puissance de la Police nationale et de renforcement de la police de proximité, ce commissariat répond aux normes internationales. Il a également annoncé l'ouverture prochaine d’autres structures à l'échelle nationale.



A cette occasion, il a assuré que, conformément à la stratégie de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), chaque département sur l’étendue du territoire sera bientôt doté d’un commissariat urbain.