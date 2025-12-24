Réseau social
Média : Pape Cheikh Diallo fait son retour à l’antenne de la TFM



Pape Cheikh Diallo fait son retour à l’antenne de la TFM après un différend avec la direction. La Direction des programmes de la TFM a annoncé, dans un communiqué, que le présentateur reprend officiellement et en exclusivité ses activités au sein de la chaîne.
 
Selon la direction, toutes les incompréhensions et malentendus ayant pu survenir ont désormais été entièrement levés.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 24 Décembre 2025 - 20:45


