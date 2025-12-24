Média : Pape Cheikh Diallo fait son retour à l’antenne de la TFM

Pape Cheikh Diallo fait son retour à l’antenne de la TFM après un différend avec la direction. La Direction des programmes de la TFM a annoncé, dans un communiqué, que le présentateur reprend officiellement et en exclusivité ses activités au sein de la chaîne.
Selon la direction, toutes les incompréhensions et malentendus ayant pu survenir ont désormais été entièrement levés.
Selon la direction, toutes les incompréhensions et malentendus ayant pu survenir ont désormais été entièrement levés.
Autres articles
-
Casamance : le Président Diomaye lance les travaux d’entretien de la Nationale 6 et du tronçon Oussouye–Mlomp–Elinkine
-
Retour au royaume d'enfance : Mohamadou Lamine Barro soutient l’école Moussa Camara de Kolda
-
Affaire Aziz Dabala : Nabou Lèye retourne en prison
-
Sénégal : Le ministre Amadou Ba annonce le lancement prochain des Assises des secteurs Culture, Artisanat et Tourisme
-
Émigration irrégulière : la Marine nationale secourt 174 migrants au large de Dakar