11BébésCalcinésATivaouane: révélation du collectif patient en danger sur l'état de l'hôpital

Il rappelle que l'hôpital est resté 4 mois voire 5 mois sans ophtalmologue pour les 18 communes de Tivaouane. Quelque jours avant, ajoute-t-il, la ville est réveillée sans la caisse de l'hôpital. «On parle de six millions qui ont disparu. Jusque la rien n'est fait. L'enquête est en cours sans cesse» a-t-il regretté.



«Ce qui s'est passé à l'hôpital était prévisible. Un ami a été victime de crise d'asthme. Évacué à l'hôpital, les médecins nous rétorquent qu'ils n'ont pas d'oxygène. Le patient a finalement rendu l'âme au cours de son évacuation», a révélé M. Seydi.



Autre fait, ajoute-t-il, "un frère est venu accompagné sa sœur pour une transfusion sanguine, l'hôpital nous dit qu'elle ne dispose pas de kits de poche de sang."



A multiples reprises le chef du khalife des Tidianes a alerté le ministre de la santé sur l'état mourant de l'hôpital, mais il n'a jamais respecté ses promesses, se rappelle-t-il.



En plus, il a raconté qu'au moment de l'incendie, le vigile n'était même pas sur place, c'est un accompagnant de malade, venu de Mboro qui a défoncé la porte et s'est dirigé directement à la salle pédiatrie. Pris par la fumée, ce témoin, à en croire Seydi, a souligné qu'il y avait presque 15 bébés dans la salle, morts calcinés. En plus de ça, sur les 7 extincteurs 2 étaient fonctionnels.

Les révélations du collectif patient en danger sur l'état "mourant" de l'hôpital Abdou Aziz Sy de Tivaouane font froid au dos. En conférence de presse ce jeudi pour évoquer la mort des 11 bébés au service de néonatalogie, Abdou Aziz Seydi a affirmé sans ambages que ce qui c'est passé était "prévisible".