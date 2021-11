13e journée Premier League: Chelsea accroché par Manchester United (1-1)

Chelsea avait l'occasion d'enfoncer un peu plus un rival mal en point et de maintenir Manchester City à distance. Mais les Blues ont dû se contenter du match nul ce dimanche face à Manchester United (1-1), dans le choc de la 13e journée de Premier League.



Un résultat qui entretient le suspense dans la course au titre mais qui s'avère aussi plutôt bon pour des Mancuniens en attente de leur prochain entraîneur.