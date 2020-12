13e journée Premier League: Chelsea et Édouard Mendy enchaînent un deuxième revers

Olivier Giroud a ouvert le score pour Chelsea à Wolverhampton (49e), mais son équipe, cinquième de Premier League, a été renversée par des buts de Daniel Podence (66e) et de Pedro Neto (90e+5).



C’est la première fois en championnat qu’Edouard Mendy encaisse plus d’un but dans un même match.



Chelsea enchaîne une deuxième défaite (sa 3e de la saison) en deux journées, après son revers face à Everton samedi.