13e journée Premier League: Manchester City tenu en échec par West Bromwich, un relégable

Et Manchester City continue d'abandonner des points précieux dans la course au titre, en particulier à domicile. Balayés à l'Etihad par Leicester (2-5) et tenus en échec par Liverpool (1-1), des équipes situées devant eux au classement, les Citizens ont cette fois été incapables d'y vaincre le 19e de Premier League, West Bromwich Albion (1-1).



En première période, ils ont maîtrisé en se créant une seule occasion nette, mais au moins, ils l'ont convertie : sur un service en retrait parfait de Sterling, Gündogan a inscrit son quatrième but de la saison (30e) (deux en championnat, deux en C1).



Puis en seconde période, les hommes de Pep Guardiola ont outrageusement dominé et se sont créé de nombreuses occasions, mais ils les ont toutes vendangées ! Le problème pour eux, c'est qu'entretemps, juste avant la pause, Ruben Dias avait inscrit un but contre son camp sur une tentative a priori anodine de Ajayi (43e).



Le score en est donc resté là, parce que De Bruyne (53e), Gabriel Jesus (55e), Rodri (70e), Agüero (88e) et Gündogan (90e+3) ont été plus ou moins maladroits. Mais surtout parce que Sam Johnstone (27 ans), le gardien des Baggies, a réussi un véritable show ! Il s'est ainsi interposé face à De Bruyne (53e, 68e, 85e), Sterling (57e, 90e+4) et Gündogan (90e+1). Le coach de West Bromwich, Slaven Bilic, pouvait serrer le poing, après ce point valeureusement arraché.



L’Equipe