14 437 tonnes de riz saisies : l'Onrac perd devant les banques

Le tribunal de Commerce a rendu sa décision sur l'affaire des 14 437 tonnes de riz saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire. La juridiction a rejeté la requête de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) qui visait à stopper les enlèvements des stocks de riz entamés par les banques.
Selon Libération dans sa parution de ce mardi, l’Onrac avait assigné trois établissements financiers notamment la Banque Islamique du Sénégal (BIS), la FBN Bank, et Bridge Bank.
Rendant sa décision le 3 décembre dernier, le tribunal de Commerce s’est déclaré incompétent pour traiter la demande, laissant ainsi les banques à poursuivre leurs opérations.
