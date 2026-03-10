Sénégal : Ousmane Sonko annonce la création d’une commission nationale de placement des cartes de Pastef

DECISION|| Pastef Les Patriotes CNPC. —

Décision n° 01/PASTEF/PR /2026 portant création d’une Commission nationale de placement des cartes de membres de Pastef les Patriotes.



LE PRESIDENT



Vu les articles 29 et 31 des Statuts de PASTEF - les Patriotes ;

Vu les articles 2, 4, 19 et 34 du Règlement intérieur de PASTEF - les Patriotes ;

Vu la délibération du Bureau politique national en sa séance du 02 mars 2026.



DECIDE :



Article Premier. - Il est créé une Commission Nationale de Placement des Cartes (CNPC).



Article 2.- La CNPC pilote, organise et supervise les opérations de placement et de vente des cartes des membres sur le territoire national et dans la diaspora. Elle fixe le schéma opérationnel et le calendrier des opérations de placement et de vente des cartes.

Elle est chargée également de piloter les opérations d’installation et de renouvellement des structures de base du parti postérieurement à la vente des cartes de membre.



Article 3.- La Commission comprend :

- le vice-président chargé des structures et de la coordination du Conseil national, Président de la CNPC ;

- le secrétaire général, vice-président de la CNPC ;

- le secrétaire national chargé de la massification et de la vie militante, secrétaire de la CNPC ;

- - le secrétaire national chargé de la diaspora, secrétaire adjoint de la CNPC ;

- le secrétaire national chargé des technologies de l’information (IT) et des statistiques ;

- Le trésorier national ;

- le secrétaire national chargé des Finances ;

- le secrétaire national chargé de l’organisation et de la logistique ;

- le secrétaire national à la communication ;

- le secrétaire national chargé des opérations électorales ;

- trois (03) membres désignés par le Président du parti.

Les secrétaires nationaux, en cas d’absence à une réunion de la CNPC, se font suppléer par leurs adjoints ou à défaut par un membre de leur secrétariat national.

La CNPC peut coopter tout membre du parti dont les compétences sont utiles à l’accomplissement de sa mission.



Article 4.- La CNPC se réunit sur convocation de son président qui rend compte périodiquement au Président du parti.

En cas d’absence, le président de la CNPC est suppléé par le vice-président de la CNPC.



Article 5.- La CNPC désigne pour chaque département ou pays de l’étranger un superviseur chargé de superviser le déroulement des opérations de placement et de vente de cartes. Les superviseurs rendent compte périodiquement à la CNPC de l’avancement de leur mission de supervision.

La CNPC désigne des commissaires chargés des opérations de placement et de vente des cartes de membres dans les limites des sections communales, pays ou villes dans la diaspora où ils sont affectés. Les commissaires rendent compte périodiquement à leur superviseur de l’avancement de leur mission.

Les superviseurs et commissaires sont tenus d'exécuter les tâches dans le respect des Statuts, du Règlement intérieur, des décisions de la CNPC et des principes et valeurs du parti.

Les superviseurs et commissaires doivent mener leur mission sous le contrôle de la CNPC en collaboration avec les coordinations et sections et faire preuve d’intégrité et d’impartialité.



Article 6.- La CNPC, par le biais des superviseurs, met en place dans chaque commune et dans chaque pays de la diaspora une Commission locale de vente des cartes présidée par le commissaire affecté dans la commune ou le pays.

Ces commissions sont installées avant le démarrage effectif des opérations de vente des cartes dans chaque commune et pays de la diaspora.



Article 7.- Tout citoyen sénégalais âgés de dix-huit (18) ans au moins, adhérant aux Statuts et au Règlement intérieur, peut acheter la carte de membre sous réserve de la validation de la demande par la CNPC.

Les cartes de membre sont éditées au format physique ou digital pour une durée de validité de cinq ans.



Article 8.- Les cartes physiques et digitales sont vendues sur la base des barèmes de prix suivants :

- Sénégal et Afrique : 1000 Francs CFA

- Europe : 20 euros

- Amérique-Océanie : 20 dollars US

- Asie : 20 dollars US



Article 9.- Les produits de la vente des cartes sont répartis entre les structures du parti selon la formule suivante :

Au Sénégal :

- 60 % au Trésorier national ;

- 10 % à la Coordination départementale ;

- 30 % à la Section communale.

Dans la Diaspora :

- 60 % au Trésorier national ;

- 5 % à la Coordination de circonscription législative ;

- 35 % à la Section pays.



Article 10.- L’organisation et le fonctionnement de la CNPC et de ses démembrements, les modalités de placement et de vente des cartes physiques et digitales sont précisés par des décisions du Président de la CNPC.



Fait à Dakar, le 08 mars 2026

Le Président de PASTEF – Les Patriotes

OUSMANE SONKO