149ème réunion du Conseil d’Administration : la Boad décaisse 20 milliards de Fcfa pour le Sénégal

Réuni le 18 décembre 2025 à Lomé, Serge Ekue, président du Conseil d’administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad), a présidé les travaux de la 149ᵉ session ordinaire. Au terme des travaux, plusieurs décisions structurantes ont été actées, dont un financement de 20 milliards de FCFA en faveur du Sénégal. Ceci, pour la construction et équipement de six lycées professionnels en agriculture et agroalimentaire.



Après l’approbation du procès-verbal de la précédente session d’octobre 2025, tenue en format hybride le 09 octobre 2025 à Lomé, le Conseil a émis un avis favorable sur l'état de recouvrement des créances sur prêts de la Boad au 30 novembre 2025 et examiné les perspectives financières actualisées 2026-2030 de la Boad, ainsi que le projet de budget-programme 2026-2028. Le Conseil a ensuite approuvé plusieurs projets dont le réaménagement du prêt pour la construction et l'exploitation d'un complexe hôtelier à Saly et d'un immeuble à Dakar par la société Sipres Sa.



D’après le journal Libération, les administrateurs ont également approuvé six (06) nouvelles opérations pour un montant global de 75 milliards Fcfa, portant à 9 916,6milliards Fcfa le montant global des financements de la Boad (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.



L'une des opérations concerne la construction et l'équipement de six (06) Lycées professionnels en agriculture et agroalimentaire (Lpaa) au Sénégal. Ces infrastructures de la première phase, permettront de renforcer l'offre nationale de formation professionnelle en agriculture et agro-alimentaire en développant des compétences adaptées aux besoins du marché, contribuant ainsi à l'employabilité et à la productivité dans ces secteurs. A cet effet, la Boad a annoncé une enveloppe de 20 milliards de Fcfa