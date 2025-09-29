14e Assemblée générale de l’AMCOW : les ministres africains de l’Eau tracent une nouvelle vision post-2025 à Dakar

Le Sénégal a pris le devant de la scène continentale en accueillant à Dakar, ce lundi 29 septembre, la 14e Session Ordinaire de l'Assemblée Générale du Conseil des Ministres Africains Chargés de l'Eau (AMCOW). Cette rencontre est jugée cruciale pour évaluer les progrès et jeter les bases d'une nouvelle vision de politique africaine post-2025, ambitieuse et fédératrice, qui sera portée à la connaissance des Chefs d'État et de gouvernement.



​Dans son allocution, Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique du Sénégal, a souligné la dimension vitale de l'eau. « Au-delà de sa dimension de service social de base, l'eau est aujourd'hui au cœur des enjeux de développement, de paix, de résilience, de santé, de stabilité sociale, mais également de prospérité économique », a-t-il affirmé.



​L'objectif principal de cette session est de définir des priorités stratégiques pour la gouvernance de l'eau et de l'assainissement, en vue de placer cette ressource au cœur de l'Agenda 2063, l'« Afrique que nous voulons ».



Le ministre Dièye a mis l'accent sur la nécessité de transformer les ressources en eau en un « véritable levier de résilience, de prospérité, de dignité » pour les peuples africains.



​Les ministres sont appelés à se pencher sur des thèmes majeurs : l'amélioration de l'état des ressources, la coopération transfrontalière, les nouvelles pratiques de gestion, le financement, et le développement des connaissances face au changement climatique.



​L'Afrique a rendez-vous avec l'histoire en 2026, le Sénégal se positionne comme un acteur clé de la "diplomatie de l'eau" ou hydro-diplomatie. Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que l'Union Africaine a décidé de faire de 2026 l'Année de l'Eau en Afrique, coïncidant potentiellement avec l'adoption de cette nouvelle vision. Surtout, l'Afrique, à travers le Sénégal, co-organisera avec les Émirats Arabes Unis la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026.



​Pour le ministre, ce rendez-vous sera une occasion "de porter sa voix, de partager ses expériences et de défendre ses priorités dans un monde en quête de solutions durables".



​Rashid Mbaziira, secrétaire exécutif de l'AMCOW, a salué l'aboutissement d'un effort de consultation entamé en 2022, visant à forger une position africaine commune. L'objectif est clair : une « Afrique résiliente, disposant d'une sécurité en eau et d'un assainissement sûr pour tous d’ici 2063 ».



​Pour sa part, le maire de Dakar a souligné l'engagement des autorités locales dans la lutte contre la pollution et la garantie de l'accès universel, voyant dans cette Assemblée Générale un moteur pour « transformer l'eau, ressource vitale, en un véritable levier de paix, de prospérité et d'intégration régionale».



​Les ministres ont maintenant la "lourde mais exaltante responsabilité" de bâtir des politiques publiques intégrées, une coopération renforcée et une mobilisation accrue des ressources pour concrétiser cette vision, faisant de l'eau un facteur d'unité et de stabilité.