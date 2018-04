14é Journée National 1 Féminin : des chocs alléchants sont prévus ce samedi

La 14e journée de National 1 féminin va se poursuivre ce samedi après la victoire, sur le fil de Jaraaf, ce vendredi sur la l’Asfo (56-52)

Ce samedi à 15h 30mn au stadium Marius Ndiaye, Mbour BC défiera l’équipe du DUC. Le SLBC va jouer contre DBALOC tandis que l’ASC Ville de Dakar effectuera le déplacement à Rufisque pour affronter le Saltigue.

Tableau complet de la 14e journée

Samedi 7 avril 2018

Stadium Marius Ndiaye

15h 30mn DUC vs Mbour BC

17h 15mn ISEG vs UGB

19h 00 Bopp vs JA

A Rufisque

16h O0mn Saltigué vs ASVD

A Saint-Louis

16h 30mn SLBC vs DBALOC