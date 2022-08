14e congrès du Saes : le secrétaire général dresse un bilan "satisfaisant" des activités du syndicat

Le Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (Saes) a présenté son bilan après six années d’activité. Le 14e Congrès qui a pour thème « enseignement supérieur au Sénégal : défis de la qualité », va durant trois jours (5 au 8 août), permettre de mener des réflexions afin de proposer de nouvelles orientations pour une amélioration de l’enseignement dans les universités du Sénégal.



En effet, selon le secrétaire général du Saes dans le contexte actuel de la mondialisation et de la globalisation, les pays à revenus faibles « peuvent difficilement s’intégrer et compétir sereinement dans une économie mondiale dominée par les grandes puissances très près de leurs intérêts ».



C’est pourquoi, pour Malick Fall, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation sont des « éléments essentiels de réduction de la pauvreté et de développement économique qui contribuent de façon significative à l’expertise et aux compétences nécessaires aux secteurs essentiels de la santé, l’éducation, la bonne gouvernance, l’environnement ».



Concernant les textes sur la gouvernance, le Saes a pu obtenir la « signature de tous les décrets d’organisation et de fonctionnement des universités ainsi que le décret fixant les modalités de nomination des Recteurs », a fait savoir Malick Fall, SG du Saes, annonçant que les textes ont été adoptés et signés.



D’ailleurs, il a indiqué que certaines universités ont déjà procédé à l’installation de leur conseil académique.



Pour ce qui est du volet de la recherche, le SG du Saes a informé que le de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) avait mis en place une commission technique paritaire MESRI-SAES dirigée par le Pr Sock.



Selon lui, cette commission a été chargée de « réfléchir sur des propositions pour une meilleure prise en charge de la recherche dans l’enseignement supérieur ».



Cependant, Malick Fall a annoncé que la commission a tenu sept (07) réunions entre le 05 février 2021 et le 08 avril 2021.



« Les travaux ont porté sur la gouvernance et le financement de la recherche. A ce titre, il a été proposé de mettre en place le Conseil National de la Recherche, de l'Innovation, de la Science et de la Technologie (CNRIST) ainsi que le Fonds National de la Recherche et de l'Innovation (FNRI) », a-t-il soutenu, ajoutant que système devrait servir de cadre de financement et de valorisation de la recherche à l’échelle nationale.



6.000.000 de F CFA en guise de participation au Fonds Force Covid-19



Pour le volet social, le Syndicat a annoncé avoir régulièrement effectué comme à l’accoutumée des missions et visites de courtoisie, de soutien moral, d’aide et d’assistance aux militants malades ou ayant perdu un proche ou encore étant dans une situation difficile.



Toujours sur le plan social, le Saes a accordé de manière justifiée des « prêts financiers plafonnés aux militants en difficulté selon des modalités et critères qui garantissent le remboursement. Sur un total de 33 367 050 FCFA prêté aux militants par la commission, 38 667 550 FCFA ont été recouvrés en tenant compte de l’exercice du mandat 2016-2019 », a informé le SG du Saes.



Malick Fall d’annoncer que le syndicat a aussi participé à hauteur de 6.000.000 de F CFA au Fonds Force Covid 19.