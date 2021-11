14e journée Ligue 1: Krépin Diatta marque son premier but en championnat et se blesse

🇸🇳 Krépin a sonné la révolte.



La 14e journée de Ligue 1 française a débuté vendredi par un choc entre deux équipes qui nagent pour le moment dans le ventre mou du classement. L’AS Monaco de Krépin Diatta recevait Lille. Et l'actuel meilleur buteur du Championnat, Jonathan David a vite refroidi Louis II en inscrivant un doublé en dans les 10 premières minutes du matchToutefois, ces deux buts pris d'entrée n'ont sapé le moral des monégasques. Pour preuve, juste avant la pause (41e), l'international sénégalais, Krépin Diatta, réduit la marque d'une puissante frappe du gauche. Malheureusement pour lui, il ne disputera pas la seconde période, à cause d'une blessure au genou. C'est le premier but de Krépin en championnat cette saison.C'est Wissam Ben Yedder, entré en jeu en deuxième période, qui bat encore le portier lillois à la 83e minute, d'une frappe.Pour rappel, Monaco es revenu au score alors qu'elle jouait à 10 après l'expulsion de Pavlovic à la 78e minute. Ce match nul permet aux hommes de Kovac de remonter à la 7e place du classement de Ligue 1.