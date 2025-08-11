15ᵉ Congrès du SAES : Le secrétaire général sortant obtient un second mandat

David Célestin Faye a été réélu à l'unanimité, dimanche, pour un second et dernier mandat de trois ans à la tête du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES).



Élu pour la première fois en août 2022, son premier mandat a été marqué par l'adoption d’un décret accordant des allocations spéciales aux familles des enseignants et chercheurs décédés, texte qui avait suscité plusieurs mots d’ordre de grève.



Cette réélection coïncide avec la cérémonie marquant les 40 ans du SAES, tenue du vendredi 8 au dimanche 11 août. Ce syndicat regroupe aujourd’hui plus de 76 % des enseignants et enseignants-chercheurs des universités du pays.