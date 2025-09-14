15ᵉ congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane appelée à jouer un rôle décisif dans la refondation nationale

Réunie à Dakar autour du thème « Dynamiques de participation de la jeunesse musulmane à la refondation du Sénégal : entre engagement citoyen, défis contemporains et voies d’action », l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS) a tenu son 15ᵉ congrès ordinaire. La rencontre, qui a réuni des délégations de Mauritanie, de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, ainsi que des représentants de familles religieuses et d’associations sœurs, a mis en avant les responsabilités de la jeunesse musulmane face aux mutations du pays et du monde.Dans son discours d’ouverture, le président de l’AEEMS a rappelé l’héritage fondateur de l’organisation. « Depuis trois décennies, l’AEEMS accompagne les luttes pour un système éducatif plus juste, pour une société respectueuse de ses valeurs et pour une jeunesse capable de concilier excellence académique et éthique islamique », a-t-il affirmé. Revenant sur le contexte politique et social, il a insisté : « Dans un monde en mutation rapide, la jeunesse musulmane ne peut pas se contenter d’observer. Elle doit participer aux choix décisifs, apporter des idées neuves et défendre des valeurs solides. »Le président a mis l’accent sur les défis éducatifs et sociaux. « Notre système éducatif traverse une crise profonde : il faut imaginer des réformes audacieuses qui mettent fin à la fracture entre les savoirs modernes et les valeurs morales », a-t-il souligné, plaidant pour un rapprochement entre sciences, technologie et enseignements éthiques. L’emploi, l’entrepreneuriat et la solidarité économique figurent également parmi ses priorités.La dimension spirituelle et citoyenne a été longuement évoquée. « La jeunesse musulmane ne doit pas se définir seulement par ses protestations, mais par sa capacité à proposer », a-t-il déclaré, appelant à « participer aux débats nationaux, concevoir des projets communautaires et initier des solutions locales aux problèmes sociaux ».Au plan international, le président de l’AEEMS a exprimé un soutien appuyé au peuple palestinien : « Nous dénonçons sans détour les crimes de guerre et les violations graves du droit international commis par Israël. La souffrance du peuple palestinien est une blessure dans la conscience de l’Humanité tout entière. » Il a exhorté la communauté internationale à agir pour « accélérer la reconnaissance d’un État palestinien souverain et viable ».Les résolutions adoptées par le congrès vont dans le même sens. L’AEEMS « condamne avec la plus grande fermeté les crimes de guerre perpétrés par Israël », « exige des sanctions internationales immédiates » et « appelle l’État du Sénégal à suspendre toutes ses relations diplomatiques avec Israël, en solidarité totale avec le peuple palestinien » .Sur le plan sous-régional, l’organisation invite les États ouest-africains à « renforcer leur collaboration sécuritaire afin de lutter de manière plus efficace contre le terrorisme et l’instabilité ». Elle exprime également sa vigilance face aux réformes internes : application de l’Agenda national de transformation systémique, redressement économique par financement endogène, concertations sur l’enseignement supérieur et lutte contre le chômage des jeunes.Les résolutions soulignent aussi la nécessité de politiques inclusives en faveur des élèves et étudiants handicapés, ainsi qu’une réglementation des dérives sur les réseaux sociaux jugées « corrosives pour les valeurs et les mœurs ». Enfin, l’AEEMS « affirme sa vigilance continue face aux performances du système éducatif » et demande « des mesures correctives ambitieuses pour améliorer durablement la qualité des enseignements » .Le congrès a ainsi placé la jeunesse musulmane au cœur de la refondation nationale, entre foi, citoyenneté et innovation sociale. Comme l’a conclu son président, « notre unité est notre force. Si nous restons solidaires, si nous cultivons la responsabilité et si nous agissons avec courage, aucune épreuve n’est insurmontable »