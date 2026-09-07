15000 baguettes saisies, 63 lots de sachets d'eau retirés dans 11 boutiques : le grand nettoyage de la Brigade de l'hygiène à Dakar

La Brigade régionale de l’hygiène de Dakar poursuit ses opérations de contrôle pour mettre fin à certaines pratiques jugées contraires aux normes de sécurité sanitaire des aliments. Le chef de la Brigade régionale, le capitaine Idrissa Ndiaye, a effectué une descente sur le terrain, lundi 7 septembre 2026, afin d’évaluer les opérations dénommées « Retour de manivelle », « Foffy » et « Pétrin », ainsi que les contrôles visant les boutiques transformées en gargotes dans les quartiers de Fass et Gueule Tapée.



Selon une note d’information du Service national de l’hygiène, ces opérations ciblent notamment les mauvaises conditions de transport et de commercialisation du pain.



Au cours du dernier mois, les agents ont procédé au retrait de près de 15 000 baguettes de pain de la livraison, tout en immobilisant 103 vélos utilisés pour leur transport et en arrêtant deux Jakartas, précise la même source.



Ces interventions s’inscrivent dans le cadre des conditions de transport du pain réprimées par la Loi 83-71 portant code de l'hygiène, article L46 et le décret 2019-2277, s'appuyant sur la loi 68-508 qui permet aux corps assermentés ont permis de procéder à des saisies.



Des sachets d’eau exposés au soleil retirés



La Brigade régionale de l’hygiène note également une baisse de l’exposition des sachets d’eau au soleil. Des améliorations auraient été constatées dans certaines boutiques pour mieux protéger ces produits de la chaleur et de la lumière.



Toutefois, 63 lots de sachets d’eau ont été retirés dans 11 boutiques au cours des opérations de contrôle.



Le Service national de l’hygiène rappelle les risques liés à la dégradation des emballages sous l’effet d’une exposition prolongée à la chaleur et au soleil, avec notamment la libération potentielle de nanoparticules susceptibles de s’accumuler dans l’organisme et d’avoir des conséquences à long terme.



Les fours « Tapa Lapa » presque à l’arrêt



Concernant les fours communément appelés « Tapa Lapa », la note fait état d’un arrêt quasi total de cette pratique. Une seule installation aurait toutefois été retrouvée en activité, avec une reprise constatée en flagrant délit. Le matériel a été immédiatement saisi, selon le Service national de l’hygiène.



La cuisson à l’intérieur des boutiques est également en baisse, même si certains commerçants persistent dans cette pratique. Dans ces cas, les agents procèdent à la saisie des bouteilles de gaz et des ustensiles utilisés, tandis que les contrevenants s’acquittent d’amendes forfaitaires.



La Brigade régionale de l’hygiène de Dakar annonce vouloir pérenniser ces opérations afin de corriger l’insuffisance dans le suivi.