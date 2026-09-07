Absence du ministre de la Santé à une table ronde : le SAMES décrète une grève générale de 48 heures dès ce mardi

Le Bureau exécutif national du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a dénoncé, dans un communiqué publié ce lundi 7 septembre 2026, l'attitude du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. L'autorité de tutelle ne s'est pas présentée à une rencontre sectorielle qu'elle avait elle-même convoquée avec les représentants du syndicat.
Qualifiant ce fait d'acte de « mépris » envers la profession et les usagers du service public de santé, la direction du SAMES refuse de cautionner un « simulacre de dialogue social ». Face à cette situation de blocage, le secrétaire général national du SAMES, le Dr Diabèle Dramé, appelle l'ensemble des sections, zones et bases du pays à observer une grève de 48 heures les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2026 pour exiger la satisfaction intégrale de leur plateforme revendicative.
Qualifiant ce fait d'acte de « mépris » envers la profession et les usagers du service public de santé, la direction du SAMES refuse de cautionner un « simulacre de dialogue social ». Face à cette situation de blocage, le secrétaire général national du SAMES, le Dr Diabèle Dramé, appelle l'ensemble des sections, zones et bases du pays à observer une grève de 48 heures les mardi 8 et mercredi 9 septembre 2026 pour exiger la satisfaction intégrale de leur plateforme revendicative.
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