Organisation des JOJ 2026 : le ministre Samba Diouf supervise les tests technologiques à Kër AYO

Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, s'est rendu à Kër AYO en compagnie du directeur général de Sénégal Numérique S.A. (SENUM), Isidore Diouf, pour assister aux exercices de mise en situation technologique (« Technology Rehearsal ») en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La visite s'est déroulée aux côtés des responsables du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), indique le ministère des Télécommunications et du Numérique dans un communiqué officiel.



Ces tests de simulation numérique permettent de contrôler en condition réelle les équipements technologiques déployés sur l'ensemble des sites de compétition. À l'issue des démonstrations, le ministre Samba Diouf a salué la mobilisation des équipes de SENUM SA et des partenaires techniques engagés dans l'organisation de cet événement olympique. Le ministère réaffirme sa pleine implication pour assurer la couverture réseau et les services informatiques nécessaires au déroulement des compétitions prévues en territoire sénégalais.