Litige financier à 2,4 milliards de FCFA : le procès d'Amadou Bâ et son fils Khadim Bâ renvoyé au 9 octobre devant la Cour d'appel

Le procès en appel opposant Amadou Bâ et son fils Khadim Bâ à l'homme d'affaires Zakiroulahi Sow s’est ouvert ce lundi devant la Cour d’appel de Dakar. L'audience a été renvoyée au 9 octobre 2026 pour les plaidoiries, après un accord entre les différentes parties. L'affaire porte sur un contentieux relatif à des engagements non tenus autour d'une transaction financière estimée à 2,4 milliards de FCFA, incluant un investissement initial de 500 millions de FCFA réclamé par la partie civile.



En première instance, le tribunal avait déclaré Amadou Bâ et Khadim Bâ coupables d' « escroquerie », les condamnant à trois mois de prison avec sursis. La juridiction les avait également condamnés solidairement à verser 2,5 milliards de FCFA de dommages et intérêts à Zakiroulahi Sow.



Après des années de tensions judiciaires et médiatiques pour le contrôle de la société Locafrique, le père et le fils sont apparus côte à côte à la sortie de la salle d'audience. Les deux prévenus ont prolongé leurs échanges avec leurs conseils et leurs proches dans les couloirs du palais de justice, matérialisant un apaisement dans leurs relations familiales.