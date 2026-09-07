Pollution industrielle à Sandiara : un mouvement citoyen réclame une intervention sanitaire urgente du ministre de la Santé

Le Mouvement pour l’Intérêt de Sandiara, un collectif citoyen, interpelle le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique sur les conséquences sanitaires présumées de la pollution industrielle dans la commune de Sandiara.



Dans un communiqué, le mouvement alerte sur une dégradation de la qualité de l’air depuis l’installation, il y a une dizaine d’années, d’une zone industrielle et d’une zone économique spéciale dans la localité.



« Depuis l’installation de la zone industrielle et de la zone économique spéciale à Sandiara, notre localité fait face à une dégradation sans précédent de la qualité de l’air. Les odeurs nauséabondes émises par les usines sont devenues quotidiennes », dénonce le collectif.



Les membres du mouvement font également état d’une recrudescence de certaines pathologies respiratoires au sein de la population au cours des dernières années.



« Depuis 4 à 6 ans, nous observons une recrudescence de maladies respiratoires au sein de la population : cas d’asthme, de tuberculose et même de morts subites. Ces pathologies étaient beaucoup moins fréquentes avant l’implantation des usines », affirme le collectif.



Face à cette situation, le Mouvement pour l’Intérêt de Sandiara a décidé de se mobiliser pour la santé et l’avenir de ses habitants.



Le collectif demande ainsi au ministre de la Santé de « mener une enquête sanitaire approfondie dans la commune de Sandiara, de recenser les maladies respiratoires enregistrées depuis l’installation des usines et de comparer ces données avec celles disponibles avant l’implantation des zones industrielles ».



Il réclame également des mesures urgentes pour assurer la protection des habitants.



Le mouvement se dit disposé à accompagner les autorités et à fournir toutes les informations nécessaires lors d’éventuelles investigations sur le terrain.