Électricité au Sénégal : hausse de 11,5 % de la production globale au premier semestre 2026 grâce au soutien des producteurs tiers

Au cours du premier semestre 2026, la production globale d’électricité au Sénégal a enregistré une progression de 11,5 % par rapport à la même période de l’année 2025. Selon les chiffres transmis par la SENELEC et publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ce dynamisme repose principalement sur l'augmentation des approvisionnements auprès des producteurs tiers, qui ont augmenté de 15,6 % pour atteindre 3 001 279 MWh. En revanche, la production propre de la SENELEC a connu un léger repli de 0,9 % sur les six premiers mois de l'année, s'établissant à 848 137 MWh.



Sur le seul mois de juin 2026, la production totale d’électricité a progressé de 4,9 % en variation mensuelle pour atteindre 736 539 MWh, contre 702 081 MWh en mai. Cette performance mensuelle est portée par la hausse des achats auprès des producteurs indépendants (+5,7 %) et par la reprise de la production propre de l'opérateur national (+1,9 %). En glissement annuel, c'est-à-dire par rapport à juin 2025, la production brute totale d'électricité s'est renforcée de 6,5 %, une trajectoire positive tirée par une hausse de 11,9 % des volumes achetés aux tiers.