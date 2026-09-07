Campagne agricole 2025/2026 : la production nationale de céréales atteint 2,4 millions de tonnes grâce à une forte hausse du maïs

Le Sénégal a enregistré une hausse globale de sa production agricole lors de la campagne 2025/2026, selon les données du Bulletin mensuel des statistiques de juin 2026 publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). La récolte céréalière globale s'établit à 2 404 160 tonnes, en progression de 4,1 % par rapport aux 2 310 018 tonnes révisées de la campagne précédente. Cette dynamique positive est principalement tirée par le maïs, dont la production a bondi de 14,8 % pour atteindre 568 915 tonnes, et par le riz, qui progresse légèrement de 0,6 % à 951 671 tonnes. Le mil enregistre également une hausse de 2,5 % avec 692 964 tonnes récoltées.



Du côté des cultures industrielles et de rente, la filière arachidière confirme son redressement avec un volume total de 940 198 tonnes d'arachide huilerie, en hausse de 18,2 % par rapport à la campagne 2024/2025. La production de coton connaît quant à elle une forte augmentation de 65,9 % pour s'établir à 25 517 tonnes. En revanche, certaines spéculations affichent des replis prononcés, à l'image du niébé dont les récoltes ont chuté de 15,1 % à 627 690 tonnes, et du sésame qui recule de 4,2 % en superficie. Sur les marchés régionaux, les prix au détail du mil et du sorgho ont enregistré d'importantes variations en juin 2026, atteignant respectivement 359 F CFA/kg et 375 F CFA/kg dans l'agglomération de Dakar.