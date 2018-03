15e journée Ligue 1 : le match NGB-Stade de Mbour délocalisé à Pikine pour éviter les supporters de l'Uso

La ligue sénégalaise de football professionnel a apporté un réaménagement dans le programme de la 15e journée de Ligue 1. Le match Niary Tally-Stade de Mbour, prévu le dimanche 4 mars 2018 à 18 heures au Stade Léopold Sédar Senghor a été repoussé au lundi 5 mars et également délocalisé au stade Alassane Djigo de Pikine.



Les dirigeants du football local veulent éviter un chevauchement entre les supporters du Stade de Mbour et ceux de l'Union sportive de Ouakam. En effet, l'Uso doit affronter l'As Douanes dimanche à 16 heures au stade Léopold Sédar Senghor. Cette décision a été prise après une réunion entre les dirigeants de la Ligue pro et ceux du club ouakamois